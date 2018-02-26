FETÖ'nün firari sözde "il imamı" yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki firari sözde "il imamı", İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde "il imamı" olduğu belirlenen M.A'nın İzmir'de örgüte ait hücre evinde saklandığı tespit edildi.
Hücre evine düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alındı, adresteki aramada dijital materyaller, iki cep telefonu ve sahte kimlik ele geçirildi.
"ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen M.A'nın Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.