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'nün firari sözde "il imamı" yakalandı

Örgütün 'daki sözde "il imamı" olduğu gerekçesiyle aranan, kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, 'de saklandığı hücre evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada iki cep telefonu ve sahte kimlik ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 10:51
FETÖ'nün firari sözde il imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) 'daki firari sözde "il imamı", 'de saklandığı hücre evinde yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde "il imamı" olduğu belirlenen M.A'nın İzmir'de örgüte ait hücre evinde saklandığı tespit edildi.

Hücre evine düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alındı, adresteki aramada dijital materyaller, iki cep telefonu ve sahte kimlik ele geçirildi.

"" kullanıcısı olduğu belirlenen M.A'nın Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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FETÖ'nün firari sözde "il imamı" yakalandı
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