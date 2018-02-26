Mahkeme istismarcı öğretmeni affetmedi

Diyarbakır'da bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan A.D., 2 Mayıs 2016'da sınıfta kız öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Olayın polise haber verilmesi üzerine gözaltına alınan A.D. tutuklandı.



İĞRENÇ SAVUNMA

A.D. ise savcılıktaki ifadesinde iddiaları yalanlayıp şunları anlattı: Benim bu çocuklara karşı ayrı bir sevgim var. Özellikle birini çok seviyorum, çok güzel bir kızdır. Kendisini teşvik için bazen kucağıma alıp seviyor, okşuyor ve öpüyordum. Bir defa sevgim o kadar ileri gitmişti ki: kanım kaynadı. Boynundan öptüğüm için, beyaz tenli olduğundan boynu morardı. Annesi bu durumu sorduğunda kötü niyet olmadığını, kendisini şeker gibi gördüğüm için boynundan öptüğümü söyledim. Diğer öğrencileri de öpmüş olabilirim" dedi. İddianamede, şüpheli A.D.'nin 7 yaşındaki 4 öğrenciye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 48 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mağdurların yaşları çok küçük olduğu için yapılan cinsel davranışları tam olarak algılayamadığı belirtilen iddianamede, çocukların utandıkları için olayları kısıtlı anlatabildikleri kaydedildi. Duruşmada ifadesi alınan çocuklar sanığın kendilerini öğretmen masası yanına çağırarak kucağına oturttuğunu, bundan rahatsız olduklarını söyledi. Mağdurların aileleri ise sanıktan şikâyetçi olmadıdı. Mahkeme, A.D.'nin bir çocukla ilgili beraatına karar verip 3 mağdura karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırdı. A.D.'nin pişmanlık duymayışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alınarak indirim de uygulamadı. Sanığın suçları memuriyet yetkisini kötüye kullanarak işlediğini ifade eden mahkeme, A.D.'nin cezalarının infazından sonra 12 yıl boyunca memuriyetten men edilmesine karar verdi.



SUÇÜSTÜ YAPAN TANIK ANLATTI

Sanık öğretmeni, sınıfta bir öğrencisini istismar ederken yakalayan H.Ş. ise tanık olarak verdiği ifadesinde korkunç olayı şöyle anlattı: "Sınıfın kapısı kapalıydı. Kapıyı açıp, içeri girdiğimizde, küçük bir kız çocuğu kucağındaydı. Sanık kızardı ve panikledi. Çocuğu bırakıp bir kitapla cinsel organının bulunduğu kısmı kapattı. Suçüstü yakalanmış gibi hal ve tavırları vardı. Dışarı çıktığımızda camdan baktık. Sanık pantolonunun fermuarını çekiyordu. Sanığın ailesi, mağdurların ailesi ile görüşmüş. Bizimle görüşmek için aracı gönderdiler, kabul etmedik."

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