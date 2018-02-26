Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Önce El Bab’da sonra Afrin’de gazi oldu

Önce ’da sonra Afrin’de gazi oldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018
Önce El Bab’da sonra Afrin’de gazi oldu
Piyade Uzman Çavuş İsrafil Gül (29), geçen yıl Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında, DEAŞ'ın bombalı intihar saldırısında 4 arkadaşıyla birlikte yaralandı. Gül'e "Muharebe yaralısı şerit rozeti" verildi. Tedavisinin ardından 4. Komando Tugayı'ndaki görevine dönen Gül, bu kez de Zeytin Dalı Harekâtı'na katıldı. Darmık Dağı'nın ele geçirildiği operasyondaki öncü birlikte yer alan Gül, PYD'li teröristlerin üs bölgesine attıkları ABD yapımı anti-tank füzesinin yanı başlarına düşmesi sonucu 19 arkadaşıyla birlikte yaralanarak ikinci kez gazi oldu. Kulaklarında işitme kaybı olan ve bacağına 2 şarapnel parçası isabet eden Gül, tedavisinin ardından geldiği K.Maraş'taki ailesinin yanında SABAH'a konuştu: "Önünde Erdoğan gibi başkomutan, arkasında milletinin duası olan bu ordu terör örgütleri ve medeni geçinen batı devletlerinin eliyle kurmak istedikleri her zulüm düzenini yıkar. Halkın desteği bize güç veriyor. Silah arkadaşlarımın yanına dönmek için gün sayıyorum."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce El Bab’da sonra Afrin’de gazi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN