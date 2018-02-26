Önce El Bab’da sonra Afrin’de gazi oldu

Piyade Uzman Çavuş İsrafil Gül (29), geçen yıl Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında, DEAŞ'ın bombalı intihar saldırısında 4 arkadaşıyla birlikte yaralandı. Gül'e "Muharebe yaralısı şerit rozeti" verildi. Tedavisinin ardından Tunceli
4. Komando Tugayı'ndaki görevine dönen Gül, bu kez de Zeytin Dalı Harekâtı'na katıldı. Darmık Dağı'nın ele geçirildiği operasyondaki öncü birlikte yer alan Gül, PYD'li teröristlerin üs bölgesine attıkları ABD yapımı anti-tank füzesinin yanı başlarına düşmesi sonucu 19 arkadaşıyla birlikte yaralanarak ikinci kez gazi oldu. Kulaklarında işitme kaybı olan ve bacağına 2 şarapnel parçası isabet eden Gül, tedavisinin ardından geldiği K.Maraş'taki ailesinin yanında SABAH'a konuştu: "Önünde Erdoğan gibi başkomutan, arkasında milletinin duası olan bu ordu terör örgütleri ve medeni geçinen batı devletlerinin eliyle kurmak istedikleri her zulüm düzenini yıkar. Halkın desteği bize güç veriyor. Silah arkadaşlarımın yanına dönmek için gün sayıyorum."