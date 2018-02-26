Son dakika: Edirne'de yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması...

Günlerdir Marmara Bölgesinde beklenen kar yağışı Edirne'de kendini gösterdi. Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yağmaya başlayan kar yağışı kenti 20 dakika içerisinde beyaza bürümüş durumda. Vatandaşların günlerdir kar ' ne zaman yağacak? ' diye sordukları soru bugün karın Edirne'de kendini göstermesi ile cevaplanmış oldu. Peki Edirne'de okullar tatil mi? Yarın Edirne'de okullar tatil olacak mı? İşte tüm bu sorunların cevabı....

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ...

Edirne'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı okullar tatil olacak mı? sorularını da peş peşe getirdi. Edirne valiliğinden yapılan açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullara 1 günlük tatil ilan edildiği belirtildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir."