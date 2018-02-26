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Son Dakika Haberi: 'te bulundu, hepsi imha edildi

Son dakika haberi... 'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü 'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, elektrik kablosu, yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 15:57
Son Dakika Haberi: Bitlis'te bulundu, hepsi imha edildi

'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü 'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi.

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Son Dakika Haberi: Bitlis'te bulundu, hepsi imha edildi
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