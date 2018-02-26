Son Dakika Haberi: Bitlis'te bulundu, hepsi imha edildi
Son dakika haberi... Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, elektrik kablosu, yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 26.2.2018 15:43Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 15:57
Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi.