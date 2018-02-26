Zeytin Dalı Harekatı'nda 2059 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2059 teröristin etkisiz hale getirildi.

112 STRATEJİK NOKTA KURTARILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanluk köyünü YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristlerden temizledi.

Afrin Harekatı'nın birinci ayağı tamamlandı!

Afrin'de şimdiye kadar 85'i köy olmak üzere 113 stratejik noktayı YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarıldı.

TÜRKİYE İLE KARA TEMASININ KESİLMESİNE 7 KİLOMETRE KALDI

Karmanlık köyünün de ele geçirilmesiyle, teröristlerin, Afrin'in Türkiye sınırıyla kara temasının kesilmesine yaklaşık 7 kilometre kaldı.

HEDEFLER VURULDU

Harekat kapsamında terör örgütlerine ait hedefler Türk tankları tarafından vuruldu.

6 tank atışı yapılan hedefler, başarılı bir şeklide imha edildi.

Sınıra askeri araç sevkiyatı devam ederken bölgede insansız hava aracı uçuyor.

JÖH VE PÖH BİRLİKLERİ AFRİN KIRSALINDA

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan kuzey kırsalına giriş yaptı.

Birlikler, dün akşam saatlerinde Kilis'ten geçerek sınır hattına ulaşmıştı.

TERÖR PROPAGANDASINA 845 GÖZALTI

Harekatın başlangıcından bu yana, harekata yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.