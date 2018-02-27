Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 20.40'ta Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Bensalah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Bensalah, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bensalah törenin ardından bir süre görüştü.

Karşılamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Cezayir'e geldi.

ERDOĞAN, ŞEHİTLER ABİDESİ'NE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah ile Şehitler Abidesi'ne geçti.

Abideye çelenk bırakan Erdoğan, şehitler için dua etti.

Erdoğan'a ziyaretinde, beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.

ERDOĞAN İLE CEZAYİR BAŞBAKANI OUYAHİA HUZURUNDA BAZI ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Ouyahia'yı kabulünün ardından, Sheraton Otel'de iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması için tören düzenlendi.

Törende, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Diplomatik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel imza attı.

İki Ülke Hükümetleri Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı Aldelkader Bouazgui imza koydu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi tarafından, İki Ülke Hükümetleri Arasında Ortak Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliği Programı, Kurtulmuş ile Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassen Mermouri tarafından imza altına alındı.

BOTAŞ ve SONATRACH Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve SONATRACH Genel Müdürü Abdelmoumen Ould Kaddour tarafından imzalandı.

Rönesans Holding ve Bayergan ile SONATRACH Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ile SONATRACH Genel Müdürü Kaddour imza koydu.

Yunus Emre Enstitüsü ile Setif-2 Üniversitesi Arasında Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü de Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Cezayir Üniversiteler Arası İşbirliği ve Değişim Direktörü Arezki Saidani tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ouyahia daha sonra çalışma yemeğine geçti.