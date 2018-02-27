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e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? Alt üst öğrenme...

sorgulama nasıl yapılır? sorgulamada eski tarihlere nasıl gidilir? soruları yaklaşık 20 gündür vatandaşların cevaplarını araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milyonları aşan soyağacı çıkarımları, alt üst soy bilgisi öğrenmeler vatandaşlar arasında günden güne konuşularak, sosyal medyada da gündem olan konuların başında yer aldı. Büyük bir kitle e-Devlet üzerinden soy ağaçlarını, soy bilgilerini öğrenebilmiş olsa da geniş bir kitle de hala soyağaçlarını öğrenemedi. Peki soyağacında eski tarihlere nasıl gidilir? sorusunun yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.2.2018 15:19
e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi öğrenme...

E DEVLET İLE SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Uzun süren sorgulama hareketliliği sırasında e-Devlet vatandaş portalında yoğunluklar yaşanmıştı; yoğunluklar aşıldıktan sonra milyonlarca vatandaş kolaylıkla alt üst soy bilgilerini öğrenebildiler Hali hazırda da işlemi devam ediyor. E Devlet'in sitesini ziyaret eden vatandaşlar soyağacı bilgisini nereden görüntüleyeceklerini de merak ediyorlar. Bu işlemi yapmak için ilk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Daha sonra karşınıza gelen pencereden ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'' sekmesini seçin. Buradan alt soy ve üst sorgulama butonuna tıklayarak işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi öğrenme...
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