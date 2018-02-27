e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi öğrenme...

E DEVLET İLE SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Uzun süren soyağacı sorgulama hareketliliği sırasında e-Devlet vatandaş portalında yoğunluklar yaşanmıştı; yoğunluklar aşıldıktan sonra milyonlarca vatandaş kolaylıkla alt üst soy bilgilerini öğrenebildiler Hali hazırda da soy ağacı sorgulama işlemi devam ediyor. E Devlet'in sitesini ziyaret eden vatandaşlar soyağacı bilgisini nereden görüntüleyeceklerini de merak ediyorlar. Bu işlemi yapmak için ilk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Daha sonra karşınıza gelen pencereden ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'' sekmesini seçin. Buradan alt soy ve üst soy bilgisi sorgulama butonuna tıklayarak işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.