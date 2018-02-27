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Erdoğan Macron’la ’yı görüştü

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Erdoğan Macron’la Doğu Guta’yı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün telefonda görüştü. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından sığınmacıların Suriye'ye geri döneceğini belirtti. Erdoğan sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti. BM'nin kararının memnuniyet verici olduğuna değinen iki lider başta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
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Erdoğan Macron’la Doğu Guta’yı görüştü
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