Erdoğan Macron’la Doğu Guta’yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün telefonda görüştü. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından sığınmacıların Suriye'ye geri döneceğini belirtti. Erdoğan sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti. BM'nin ateşkes
kararının memnuniyet verici olduğuna değinen iki lider başta Doğu Guta
olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.