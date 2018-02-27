Jandarma’dan adım adım hırsızlık operasyonu

İstanbul Çatalca ve Silivri'de yaz sezonunun kapanmasıyla boşalan yazlık evleri hedef alan ve 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren bir hırsızlık çetesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının teknik ve fiziki takibi sonucunda kısa sürede yakalandı. Çete üyelerinin hırsızlık olayında kullandığı aracı Adım adım takip eden Jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu, şüphelilerin yakalanmamak için sahte plaka kullandığını tespit etti.

İstanbul’da yazlık evleri soyan çete çökertildi!



HIRSIZLARIN KİMLİĞİNE ULAŞTI

Jandarma ekipleri, suçluların arkalarında bıraktığı her izi dikkatle inceledi. Söz konusu araç takibe alındı. Ekipler, aracın uzun süre beklediği bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Civardaki yazlık evlerin sahiplerini arayarak evlerini kontrol etmelerini istedi. Evlerini kontrol eden vatandaşlardan bazılarının evinde hırsızlık olayı yapıldığı belirlendi. Hırsızlık yapıldığı tespit edilen yazlıklarda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan delilleri tek tek titiz bir şekilde inceleyerek hırsızların kimliğine ulaştı.



ADIM ADIM TAKİP

Çete üyelerinden E.C. isimli şahsı adım adım takibe başlayan Jandarma ekipleri, hırsızların kullandığı aracın Silivri'de bulunan bir yazlık evin önünde uzun süre beklediğini belirledi. Yeni bir hırsızlık olayının gerçekleşeceğini anlayan ekipler, aracı takibe başladı ve çete üyelerini Esenyurt ilçesinde bir depoya çalıntı eşyaları taşırken suçüstü yakaladı.



14 AYRI HIRSIZLIKTAN ARANIYOR

Televizyondan jeneratöre, kablodan matkaba, ankastre ocaktan gaz lambasına kadar onlarca eşyayı çalan çete üyelerinden E.C.'nin yapılan kimlik sorgusunda, 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı da ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi.