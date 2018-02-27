PKK’nın kâbusu JÖH ve PÖH Afrin’de

Zeytin Dalı
Harekâtı'nın 38'inci gününde batı cephesinde Karmanluk, Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köyleri YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristlerden temizlendi. Şeyh Hadid bölgesinin tamamen terörden arındırılmasının ardından teröristlerin Suriye-Türkiye sınırıyla tüm kara teması kesilmiş oldu. HEDEF MESKUN MAHAL
Yapılan son hamle ile harekâtın doğu, kuzey ve batı cepheleri birleşti. Doğuda Burseya Dağı'ndan başlayıp, Bülbül, Racu ve Cinderesi'ne uzanan büyük Afrin kuşatması tamamlanmış oldu. Şimdi hedefte meskun mahal operasyonları var. TSK öncülüğündeki ÖSO'cular, sınır hattını temizledikten sonra Afrin yolu üzerinde en büyük engellerden olan Racu ve Cinderesi'nde sokak savaşlarına başlayacak. Sınır hattının teröristlerden temizlenmesinin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer alan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma Özel Harekat
(JÖH
) ve Polis Özel Harekat (PÖH
) timleri Afrin kırsalına girdi. Gece boyu süren sevkiyatın ardından timler, Kilis'in Gülbaba bölgesinden Meydan Akbez'e, Hassa'dan Racu'ya, Reyhanlı'dan Cinderes'e ve Azez üzerinden de Burseya Dağı ile çevresine konuşlandı.
SIZMALAR ÖNLENECEK
20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerlerin ardınadan Afrin'e yollanan JÖH ve PÖH timlerinin öncelikli görevi, harekât süresince PKK/PYD'li teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve cephe gerisinin güvenliğini sağlamak olacak. Timler daha sonra Cinderesi ve Racu bölgeleri ile Afrin merkezde meskun mahâl operasyonlarına katılacak. JÖH ve PÖH timlerinin İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ayrılarak Afrin kırsalına girişi sırasında vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde coşku içinde büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. TAKTİK BAŞARI
Önceki gün TSK öncülüğündeki ÖSO mensuplarının Afrin'in kuzeybatısından girmesiyle birlikte harekâtta Kuzey ve Doğu cepheleri birleşmişti. TSK harekât merkezinin gerçekleştirdiği taktiksel başarıyla kuzeybatı hattı neredeyse çatışma olmaksızın ele geçirildi. Sonraki gün Batı cephesinde Şeyh Hadid bölgesine aynı taktikle giren Mehmetçik, Racu Cinderes arasındaki 7.8 kilometrelik bölgenin de kontrolünü sağlamış oldu. Böylelikle Kuzey, Güney, ve Doğu cepheleri birleşti. Afrin'e 3 koldan birden ilerleyen TSK, operasyonun ilk aşamasını tamamladı. Afrin'de şimdiye kadar 87'si köy olmak üzere 115 stratejik nokta YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarıldı. İDLİB-AZEZ YOLU AÇILDI
Hatay-Afrin sınırında bulunan 7.8 kilometrelik Şeyh Hadid hattının temizlenmesinin ardından yıllardır kapalı bulunan İdlib-Azez yolu açıldı. Sınır hattının teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Mehmetçik, artık Afrin'e yürüyecek. Çember daraldıkça Afrin'de teröristlerin kökü kazınacak. 2 BİN 59 TERÖRİST ÖLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve ÖSO'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren 2059 teröristi etkisiz hale getirildi. Sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatına da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Afrin sınırındaki Kilis'e, batı illerinden askeri sevkiyat yapıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, kente getirilen tank ve zırhlı araçların, sınır hattına konuşlandırılacağı kaydedildi. Harekatın başlangıcından bu yana, harekata yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 58 TERÖRİST SAĞ YAKALANDI
Bu arada harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'inin sağ ele geçirildiği bildirildi, Sağ ele geçirilen teröristler TSK unsurlarınca, yurt içindeki adli işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili adli mercilerin talimatları doğrultusunda genel kolluk güçlerine teslim edildi.