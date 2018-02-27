Suriyeli çocuklar çizdi

Suriye'deki iç savaştan aileleriyle birlikte kaçarak Hatay
'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen öğrenim çağındaki Suriyeli çocuklar
, Türkiye'ye ve Türk askerine sevgilerini çizdikleri resimlerle gösterdi. Reyhanlı'daki Mustafa Kemal Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli çocuklar, Türkiye ve Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere sevgilerini göstermek amacıyla resim çizdi. Yaşları 7-14 arasında değişen Suriyeli öğrenciler, Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO
) simgeleyen bayrak, güvercin, kalp, çiçek, asker ve daha birçok farklı figürü resmetti. Öğrencilerden Halepli 14 yaşındaki Fadile Abbas, "Türk askeri için dua ediyoruz" dedi.