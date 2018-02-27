Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Suriyeli çocuklar çizdi

çizdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Suriyeli çocuklar çizdi
Suriye'deki iç savaştan aileleriyle birlikte kaçarak 'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen öğrenim çağındaki , Türkiye'ye ve Türk askerine sevgilerini çizdikleri resimlerle gösterdi. Reyhanlı'daki Mustafa Kemal Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli çocuklar, Türkiye ve Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere sevgilerini göstermek amacıyla resim çizdi. Yaşları 7-14 arasında değişen Suriyeli öğrenciler, Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'nu () simgeleyen bayrak, güvercin, kalp, çiçek, asker ve daha birçok farklı figürü resmetti. Öğrencilerden Halepli 14 yaşındaki Fadile Abbas, "Türk askeri için dua ediyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeli çocuklar çizdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN