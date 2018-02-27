Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslüm, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesi'ne getirildi.

MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN GÜLDÜ

Salih Müslüm mahkemeye çıkartılırken polisler eşliğinde götürüldüğü an görüntülenmişti. Müslüm'ün güldüğü görülmüştü.

Mahkeme Salih Müslüm'ü serbest bıraktı.

Son dakika: Terörist Salih Müslüm serbest bırakıldı!

Çekya'nın başkenti Prag'da hafta sonu gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş bakanı Salih Müslüm çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Duruşması TSİ 13:00'da başlayan Müslüm, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.

Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.

Türkiye, Müslüm'ün geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyordu.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

"İKİLİ İLİŞKİLERİ BOZABİLİR"

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı A Haber'e yaptığı açıklamada, "Resmi olarak teyit etmiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslüm'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Uluslararası hukuk geçici tutuklanmasını emrediyordu. Yanlış bir karardır. Bu karar teröre verilmiş destek niteliğindedir. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.