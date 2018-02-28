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Bülbül'de dalgalanıyor

() tarafından yürütülen ve Özgür Ordusu () güçlerinin de katıldığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 17:05
Bülbül'de Türk bayrakları dalgalanıyor

BÜLBÜL MERKEZİNDE DE TÜRK BAYRAKLARI DALGALANIYOR

() tarafından yürütülen ve Özgür Ordusu () güçlerinin de katıldığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor. Bülbül Dağı'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı 'a ait poster görüntülendi. Bu arada TSK ve ÖSO' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de dalgalanıyor. Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor.

Hatay Bülbül'den ilk görüntüler.... Türk bayrakları dalgalanıyor



'Hilal' kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin'e yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydrırılıyor. Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor.



"ÖSO, ABD'NİN AMERİKANIN KARARINI TANIMIYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in '30 günlük kararının' tüm Suriye'yi kapsadığına dönük açıklamalarının ardından, gözler Zeytin Dalı harekatına çevrilmişti. Bazı ÖSO'lu komutanlar, "'nin bu kararı bizi çok cesaretlendirdi. ABD'nin bu kararını tanımıyoruz. ABD'nin bu kararının arkasında öncelikle ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki sivillere dönük çatışmalar hedeflenmiyor, esas amaç TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin operasyonlarının hızını kesmek. Biz, Afrin'e yönelik operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Türk halkına yakın zamanda müjdeler vereceğiz" diyorlar.

Raco eteklerindeki köylere sızmaya çalışan teröristler vuruldu

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Bülbül'de Türk bayrakları dalgalanıyor
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