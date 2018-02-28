FETÖ'nün "eyalet ablası" 15 bin kez "ByLock"a girmiş

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Derya E'nin, örgütün "eyalet ablası" olduğu ve 15 bin 891 kez "ByLock"a giriş yaptığı ortaya çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Derya E. ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Terör örgütünün Samsun yapılanmasında "İlkadım Eyalet Ablası" olarak adlandırılan Derya E. ile eşi Erdal E., FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde yakalanmıştı.

BYLOCK'A 15 BİN 891 GİRİŞ YAPMIŞ

Derya E'nin, "Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı ve programa 15 bin 891 kez giriş yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin örgüte ait evlerle ilgilendiği ve örgüt içi evliliklerin yapılmasında da yer aldığı belirlendi.

İTİRAFÇI TEŞHİS ETTİ

Örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu ortaya çıkan Derya E'yi bir itirafçı "öğrenci değerlendirme sorumlusu" olarak teşhis etti.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada alınan bir ifadede ise Derya E'nin örgütün "eyalet ablası" olduğu beyan edildi.

FETÖ firarisi olarak aranan eşi de yakalanan ve gözaltındaki işlemleri süren Derya E'nin 1 yaşındaki çocuğuyla görüşmesi için bir oda tahsis edildiği ve burada çocuğuyla ilgilenebildiği öğrenildi.

Bazı muhalefet partisi milletvekilleri, gözaltı işleminin ardından çocuğunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak Derya E'nin serbest bırakılmasını istemişti.

SAMSUN'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI