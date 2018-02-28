İlk hedef Raco ve Cinderesi

Sınır ötesi hareket emriyle Afrin'e giren Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve korucuların ilk meskun mahal hedefi Raco ve Cinderesi beldeleri olacak. Meskun mahallerdeki terör hedeflerini obüsler vuracak, karma görev gücü ise ilerleyerek Afrini teröristlerden temizleyecek.

Terör örgütü PKK'nın çukur ve barikat stratejisinin bertaraf edilmesinde etkin rol üstlenen JÖH ve PÖH birlikleriyle korucular Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sınır ötesi görev gücü olarak önceki gün Afrin'e geçiş yaptı.

SIZMALARI ÖNLEYECEKLER

TSK'nın özel birlikleri, MAK ve METİ timleri ile ortak hareket edecek JÖH ve PÖH, 'Türk Hilali'nin hedeflenen 7-8 kilometre derinliğindeki emniyet şeridinin içinde kalan büyük köylerde uyum operasyonları gerçekleştirilecek.

Karma görev gücü, teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimlerini engelleyip, TSK konvoylarını koruyacak. Sivil tahliye güzergâhlarının güvenliğinde etkin rol alacak. Karma görev gücünün ilk meskun mahal operasyonunun Raco ve Cinderesi beldelerinde başlayacağı öğrenildi.

Cinderesi, Afrin'e uzanan düz vadi olması açısından harekâtın ilerleyen safhaları için önem taşıyor. Raco ve Cinderesi, Afrin'e bağlı 5 önemli nahiyeden ikisini oluşturuyor. Bu 2 önemli merkezin ele geçirilmesiyle Afrin kent merkezine yönelik kara operasyonları hız kazanacak.

Hatay Amanos Dağları eteklerinde 1 PKK'lı öldürüldü.

İHA'LAR HEDEFLERİ BULACAK

Kuşatma sağlanan Afrin'de teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra sınır ötesi görev gücü meskun mahal için çeperden çekirdeğe süpürme operasyonu gerçekleştirecek. Kayıpları önlemek için önce İHA'larla keşif yapılacak. Saptanan hedefler obüslerle vurulacak. Ardından karma görev gücü sahaya girecek.