Mehmetçik havadan ve karadan vuruyor!

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 39'uncu gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde operasyonlarına devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin yürüyüşüne devam ediyor. Terör hedefleri havadan ve karadan dün de yoğun ateş altına alındı.

Doğu cephesinde çatışmalar Meydanki Barajı yakınlarındaki Umranlı, Shamanlı köylerinde devam ederken Türk savaş uçakları ve obüsler sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeleri ateş altına alıyor. Sınır hattının batı cephesinde ise yine hareketli saatler yaşanıyor. Türkiye Afrin sınır hattının terör örgütünden temizlenmesinin ardından operasyonlarına hız veren birlikler, terör örgütü PYD/PKK mensupları ile çatışıyor.

2083 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Raco Dağı kırsalında tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri, tanklar ve çoklu roketatarlarla vuruluyor. Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta başlatılan harekâtın planlandığı gibi devam ettiği dile getirildi.