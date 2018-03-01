1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verilmişti... Savcı itiraz etti, tekrar tutuklandı

SAVCI İTİRAZ ETTİ



Davaya bakan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı Ercan Gövler, sanık Orhan Ünğan hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını bir üst mahkeme olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden talep etti.



OYBİRLİĞİYLE TUTUKLULUK DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Talebi değerlendiren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi de sanığın üzerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan oluşu, atılı suçu için yasada öngörülen cezanın miktarı, bir kısım tanıkların olaya ilişkin beyanlarının tespit edilememiş olması, sanığın delillere etki etme şüphesinin bulunması, sanığın birden çok sahte kimlik kullanmasını dikkate alarak , adli kontrol tedbirinin de yeterli olamayacağını kararında belirtti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararının kaldırılmasına karar veren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan'ın tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar verdi.



İDDİANAME



İddianamede şüpheliler Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari'nin "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Tutuklu Orhan Ünğan ve firari sanık İlhan Ünğan'ın tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

EROİNDEN HİMMET ALDILAR

Zindaşti, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı İran'da idam cezası almasının ardından Kemal Şerifi Seydani ismindeki yakınının kimliğini kullanarak Türkiye'ye kaçtı. İşlediği suçlara bu kimlikle Türkiye'de de devam eden Zindaşti, tutuklanarak cezaevinde konuldu. FETÖ mensubu firari savcı Zekeriya Öz, özel yetkili iki hakime kumpas kurmak için hazırlanan iftiralarla dolu ifadeleri 2010 yılında 'Terazi' kod adıyla gizli tanık yaptığı Zindaşti'den aldırdı. Bu ifadelerin ardından serbest bırakılan zehir tüccarının FETÖ ile ilişkisi devam etti. Zindaşti, özellikle İran'dan getirip Avrupa'ya sevk ettiği eroinden FETÖ'ye yüklü miktarda 'himmet' ödedi.

GÖSTERMELİK EVLİLİK YAPTI

Bu süre içinde Naci Şerifi Zindaşti, Hakkari'de 'Nigar Fırat' isimli İran vatandaşı bir kadınla göstermelik evlilik yaptı. Fırat'ın kimliğini alarak İran'daki gerçek karısına veren Zindaşti, karısını da sorunsuz şekilde Türkiye'ye getirmeyi başardı. Başkasına ait kimlikle karısı için Türk vatandaşlığı talebinde de bulundu.

KALEMİ KIRILINCA SUİKAST GELDİ

Zindaşti'nin FETÖ ile ortaklaşa yürüttüğü eroin himmeti çarkı, uluslararası eroin kaçakçılarının Yunanistan'a sevkettiği 5 ton eroini çalmasıyla bozuldu. Küresel baronların 'malını' çalan Zindaşti hakkında yeraltında 'infaz' kararı alındı. Devreye küresel zehir tüccarları girince FETÖ'nün gözden çıkardığı Zindaşti'ye suikast teşebbüsü gecikmedi. Tetikçiler İranlı baronun içinde olduğunu düşündükleri aracı 26 Eylül 2014 günü çarpraz ateşe aldı. Ancak araçta Zindaşti yerine kızı ve yeğeni bulunuyordu. Olayda iki isim de öldü. Bu arada, çalınan eroinin önemli bir kısmının, FETÖ'ye arsa karşılığı 40 milyon euro himmet ödediği ortaya çıkan ünlü eroin kaçakçısı Urfi Çetinkaya'ya ait olması dikkat çekici.

O DOSYA YENİDEN AÇILDI

Ergenekon gizli tanığı Zindaşti'nin kızına ilişkin cinayet dosyası, FETÖ'nün yargı ve emniyetten büyük oranda tasfiye edilmesinin ardından yeniden açıldı. Emniyet, cinayet soruşturmasını yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda teknik analiz ve rapor gönderdi. O raporların içeriğinde, FETÖ'nün Zindaşti suikastında uluslararası eroin kartelleriyle ilişki kurduğuna ilişkin ipuçları bulunuyor. Soruşturma dosyasına yeni giren belgelere göre 2014'te işlenen bu cinayet karartıldı ve suç, eroin kartellerinin ricası üzerine Orhan Ünğan'ın üzerine yıkıldı. Raporlarda, gizli tanık ifadeleri ve önceden hazırlanmış belgelerin bu organizasyonda etkili olduğu, cinayet öncesi olay yerinde keşif çalışması yaparken MOBESE'ye takılan bir şahsın eroin baronlarından birinini adamı olduğunun anlaşılması üzerine hemen serbest bırakıldığı da belirtildi.

TETİKÇİYİ BİLİYORUM

Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin öldürüldüğü cinayet, FETÖ üyelerince örtbas edildi. Keşif çalışması yapan suikastçıyı gözaltına alıp hemen serbest bırakan örgüt, cinayeti de küresel baronların ricasıyla Orhan Ünğan'ın üzerine yıktı. FETÖ bunun karşılığında, suikast emrini veren uyuşturucu baronlarından yüklü miktarda para aldı. 2014 Eylül'ünde kızı ve yeğeni öldürülen Zindaşti'nin, yakın çevresine "Bu cinayeti Orhan Önğan'ın işlemediğini biliyorum. Tetikçi Ali Golzai. Ancak ölüm tehlikesi nedeniyle emniyete başvuramıyorum" dediği öğrenildi. (Yenişafak)