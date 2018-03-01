Afrin'de şiddetli çatışma

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

TÜNELLERDEN SALDIRDILAR

Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle başlayan çatışmada bazı askerler yaralandı.

Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.

Yaklaşık 100 kişilik terörist grubun bölgedeki tünel ağından sızmaya çalıştığı, çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtiliyor..