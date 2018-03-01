Ankesör soruşturmasında flaş gelişme: 39 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kuran 169 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. 125 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 125 askerden 41'inin daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu nda savcılık sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

41 asker şahıstan 39'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüphelerin sayısı 81'e ulaştı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısı 36'ya ulaştı. Bilindiği gibi itirafçıların ifadelerinde, 'Abilerimiz bizle ankesörlü hattan haberleşin diyordu' dedikleri öğrenilmişti. İtirafçı askerlerin örgüt abilerinin isimlerini verdikleri kaydedilmişti.

Soruşturma genişletilerek devam ederken bir bölüm şüphelinin işlemleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde halen devam ediyor.