Bursa'da FETÖ'ye kaynak sağlamak için bakın ne yaptılar!

Bursa'da eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gizli tanık ifadesinde, "Bursa merkezinden Dağyenice köyüne sıcak su götürülmesi projesi vardı, 2 milyar liralık bir projeydi bu. Harput öncülüğünde bir şirket kuruldu. Kamu-özel ortaklığıyla kurulmuştu şirket, ortakları ve yönetiminde buradaki sanıklardan bir kısmı vardı" dedi.

GİZLİ TANIK TEHDİT Mİ EDİLDİ?

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. 4 gün sürecek duruşmanın ikinci gününde gizli tanıklar, ses ve görüntüleri değiştirilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) aracılığıyla dinlendi. Tanıklardan Ü.A., daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde hakkında örgütün kafa adamlarından biri olduğunu söylediği tutuklu sanık Turan Boztepe'yle ilgili iddialarını aralarında husumet bulunduğu için söylediği gerekçesiyle reddetti.

YALAN BEYAN'DAN SUÇ DUYURUSU...

Mahkeme başkanının "Sanık veya yakınları gelip seni etkiledi mi, sana bir müdahaleleri oldu mu?" sorusu üzerine tanık Ü.A., "Hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Ancak duraksamaların ve yutkunmaların bana öyle olmadığını söylüyor" dedi.

Duruşmaya Başbakanlık adına katılan bir avukat, tanığın mahkemeyle alay ettiğini belirterek, tanık hakkında "mahkemeyi yanıltmak ve yalan beyanda bulunmak"tan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Paralel Yapı'nın önemli isimlerinden biri olan Bbursa imamı Cansun Sarıyıldız (soldaki) 80 milyon liralık kamu arazisini FETÖ'nün üniversitesine tahsis eden eski vai Şahabettin Harput (sagdaki) döneminde, kenti adeta 'vali' gibi yönetiyordu.

"KATILANLAR SIRADAN POLİS MEMURLARI DEĞİLDİ"

Diğer tanık İ.B. ise, 1999'dan beri Bursa'da polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, "Sanıklardan Ali Kemal T'yi Organize Sanayi'de bulunan iş yerinde sohbet adı altındaki toplantılara gittiğimde tanıdım, o iş yerinin sahibiydi. Ali Kemal T. de bir keresinde Mahmut Bal isimli örgütün dönemin İstanbul sorumlularından biriyle geldi. İstisnai ve özel bir toplantıydı ve yılda bir iki defa yapılıyordu. Bu toplantıya katılanlar sıradan polis memurları değildi" diye konuştu.



"KOMİSERLİĞE GEÇEN POLİS MEMURLARI SORUMLUSU"

Tanık İ.B, 1994 yılı sonunda öğrenciyken kendisinde "ışık gören" örgüt abilerinin kendisini bir polisin evindeki sohbete çağırdıklarını aktararak şunları söyledi:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi, şimdi sanık olan Davut Baykan sohbet abisi olarak katıldı bizim sohbetimize. Sonradan İnegöl'de doktor olduğunu, ardından Yüksek İhtisas Hastanesine cerrah olarak atandığını öğrendim. Örgütteki neredeyse her toplantıda Baykan'ın adı geçerdi. Hatta Gökhan Uzan isimli abi, Baykan'ın artık memurluktan komiser yardımcılığı sınavını kazanıp komiser yardımcılığı eğitimine geçen kişilerden sorumlu abi olduğunu söyledi. Sanayideki toplantılarda örgütün dünyada yaptığı işler ve gelişmeler anlatılırdı bize. Biz abi konumunda olduğumuz için sohbet yapmazdık. Ben 2010'a kadar örgütten hiç şüphelenmedim, Mavi Marmara baskınına kadar şüphelenmemiştim."





2 MİLYAR LİRALIK PROJE İÇİN ŞİRKET KURMUŞLAR

Duruşmada dinlenen "Hikmet" lakaplı gizli tanık ise, savcılıktaki iddialarını yineleyerek, salondaki sanıkların çoğunun örgütle üst düzey bağlantılarının olduğunu vurguladı. Gizli tanık Hikmet, eski Vali Harput'un da örgütle işbirliği içinde bazı projeler yapmaya çalıştığını belirterek, "Bursa merkezinden Dağyenice köyüne sıcak su götürülmesi projesi vardı, 2 milyar liralık bir projeydi bu. Harput öncülüğünde bir şirket kuruldu. Kamu-özel ortaklığıyla kurulmuştu şirket, ortakları ve yönetiminde buradaki sanıklardan bir kısmı vardı. Buradan kazanılacak paranın örgüte aktarılacağını sanıkların bir kısmının ağzından da duydum. Bunun arkasında örgütün bulunduğu biliniyordu. 17-25 Aralık'tan sonra bakanlıktan gereken izinleri alamadılar, Harput da görevden alınınca proje akil kaldı" diye konuştu.

Tanık iş adamı İ.S., ev hapsi verilerek tahliye edilen M.K'nin kendisinden FETÖ'ye ait üniversite için zekat olarak 500 bin lira istediğini ancak kendisinin vermediğini öne sürdü. İ.S., eski Vali Harput ve örgütün sözde il imamı Cansun Sarıyıldız'ın bir restoranda kendisinden üniversitenin bir bölümünü yaptırması için para istediklerini de sözlerine ekledi.

"İŞADAMLARINI TEHDİT ETTİLER"

Tanıklardan C.S. de, örgüt bir yurt satın almak istediği için o dönemin valisi Harput'un kendisine ricada bulunduğunu anlatarak, "Ben de kabul ettim, zira daha öncesinde birçok iş adamına bu tür talepler olduğunu duymuştum. Eğer yerine getirilmezse de sigorta veya vergi dairesinde canlarının yanabileceğini söylüyorlardı. Daha önce bu talepleri yerine getirmeyenleri bürokratik olarak sıkıştırdıklarını duydum, ben hem hayır işlemek için hem de yukarıda belirttiğim sebepten kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.