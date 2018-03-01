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'dan 28 Şubat mesajı

, "28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 02:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı , "28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

28 ŞUBAT'IN UTANÇ MANŞETLERİ

Erdoğan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 21. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardı.

28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
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