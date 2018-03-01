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Cumhurbaşkanlığı'dan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, Putin'in 'yla ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 02:01
Cumhurbaşkanlığı'dan Doğu Guta açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, 'yla ilgili sözlerine yönelik, "Bu daha önce yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı 'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bizim ilk talebimiz onların Türkiye'ye getirilmesiydi ama Güney'e gittiklerine dair bize bilgi geldi. Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye'ye gelmediği için onlar biz özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı'dan Doğu Guta açıklaması
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