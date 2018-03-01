FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na "hakaret" davası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Enes Kanter'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter katılmadı. Kanter'in avukatının da gelmediği duruşmada Türkoğlu'nu, avukatı Muhammed Balta temsil etti.

Duruşmada söz alan Balta, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, müdahillik talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti.

Türkoğlu'nun avukatının müdahillik talebinin, suçtan zarar görmeleri nedeniyle kabulüne karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdıklarına yer veriliyor.

İddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtilerek, şüphelinin ''alenen hakaret'' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında, sanık Kanter'in ifadesi alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.