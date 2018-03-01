Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na "hakaret" davası

şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na "hakaret" davası

Başkanı 'na sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan 'ın yargılanmasına başlandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 11:11
FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na hakaret davası

Türkiye Basketbol Federasyonu () Başkanı 'na ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 'in yargılanmasına başlandı.

39. 'ndeki ilk duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter katılmadı. Kanter'in avukatının da gelmediği duruşmada Türkoğlu'nu, avukatı Muhammed Balta temsil etti.

Duruşmada söz alan Balta, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, müdahillik talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti.

Türkoğlu'nun avukatının müdahillik talebinin, suçtan zarar görmeleri nedeniyle kabulüne karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında sitesi Twitter'dan yazdıklarına yer veriliyor.

İddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtilerek, şüphelinin ''alenen hakaret'' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında, sanık Kanter'in ifadesi alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na "hakaret" davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN