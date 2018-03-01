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'li 'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

milletvekili , 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 14:45
HDP'li Dilek Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

milletvekilleri 'in yaptığı bir konuşma, 'ın ise Viranşehir ilçesinde katıldığı bir cenaze törenini nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davanın duruşması, Şanlıurfa 5'inci 'nde görüldü. HDP'li vekillerin katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu. Avukatlar, Baydemir'in konuşmasına ait CD'nin eksik ve yanlış çözüldüğünü, konuşmanın tamamının tarafsız bir Kürtçe tercüman aracılığı ile yeniden çözülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların bu talebini reddetti.

Mahkeme, HDP'li Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, ertelemeye yer olmadığına karar verdi.

Osman Baydemir için ise avukatlar savunma için süre talep etti. Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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HDP'li Dilek Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
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