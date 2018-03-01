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Son Dakika Haberi: ve 'ler görevinde... Çarpıcı görüntüler geliyor....

Son dakika haberi... kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası jandarma ve polis özel harekat timleri, hattında operasyona destek vermeye başladı. Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip ve 'ler, özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor. Bir bölümü /'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan özel eğitimli timler, Afrin şehir merkezi operasyonunda da önemli görevler üstlenecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 11:27
Son Dakika Haberi: JÖH ve PÖH'ler Afrin görevinde... Çarpıcı görüntüler geliyor....

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yürütülen kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekat () ve Polis Özel Harekat () timleri, kırsalındaki operasyonlara destek veriyor.

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü /'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.

MESKUN MAHALLERDE GÖREV YAPIYORLAR

Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

JÖH ve PÖH Afrin'de meskun mahalde temizlik yapıyor!

Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.

AFRİN ŞEHİR MERKEZİNDE ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENECEKLER

Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskun mahal operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekatın daha da hızlanacağını kaydetti.

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