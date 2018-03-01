Türkiye-Japonya hattı oluşmalı

15 Temmuz
darbe girişiminin ardından gerçekleri dünyaya anlatmak amacıyla kurulan ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce desteklenen SABAH Yazarlar Kulübü; Berlin, Hamburg, Brüksel, Washington, Yeni Delhi
, Şanghay
, Pekin ve Londra'da düzenlediği panellerin ardında bu kez Japonya
'daydı. Tokyo Dünya Ticaret Merkezi
'nde dün düzenlenen "Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye
- Japonya" ilişkileri başlıklı panele, SABAH Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
, SABAH Yazarı Mahmut Övür
ile Takvim Gazetesi Yazarı ve SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü Hasan Basri Yalçın
konuşmacı olarak katıldı. Japon basınının yanı sıra, düşünce kuruluşları, işadamları, siyasetçi ve akademisyenlerinin yoğun ilgi gösterdiği panel, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Haber Dairesi Başkanı Arman Varol'un açılış konuşmasıyla başladı. Panele katılan Liberal Demokrat Parti Kabinesi 1'inci Bölüm Başkanı ve Milletvekili Kiyoshi Ejima da, SABAH Gazetesi'ne 'Hoş geldin' dedi ve iki ülkenin tarihe dayanan dostluğuna işaret ederek Türk heyetine şükranlarını bildirdi. "STRATEJİK ÇÖZÜMLER VAAT EDİYOR"
Panele, rahatsızlığı nedeniyle katılamayan SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun konuşma metni katılımcılara okunarak aktarıldı. Müderrisoğlu, "Japonya'nın, konvansiyonel enerji kaynaklarına sahip veya bu kaynaklara yakın ülkelerle farklı bir ilişki biçimi geliştirmesi gerekmiyor mu? İşte size Türkiye... Her anlamda, dürüst ortaklık, küresel etkinlik, stratejik konularda çözüm vaat ediyor" dedi. SABAH Yazarı Mahmut Övür ise, "Asya'nın en batı ucundaki Türkiye ile en doğu ucundaki Japonya, ortak bir hat oluşturabilirler. Japonya'nın Türkiye gibi güvenilir bir partnere ihtiyacı var. Türkiye olmadan Asya'da ve Ortadoğu'da Japonya'nın etkili olması mümkün değil" diye konuştu. Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz da, "Türkiye, gelecek yüzyıla hazırlık yapıyor. Avrupa-Asya- Afrika kavşağında olmanın bize sunacağı yeni zenginlik alanları var. Atlantik etrafındaki ülkelerin oluşturduğu eski dünya (Batı) yerini, Pasifik etrafında şekillenen yeni dünyaya (Doğu) bırakırken İstanbul her ikisinin giriş veya çıkış kapısı haline geldi" dedi. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ise, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün devletten temizlenmesinin ardından, terörle mücadelede daha başarılı adımlar atıldığını belirtti. TOKYO BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜLER
SABAH yazarları, panel öncesinde Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ı ziyaret etti. Japon kamuoyunun Türkiye'nin Afrin operasyonuna destek verdiğini belirten Mercan, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinin ve Japonya'da Türkiye'nin tanıtımına yönelik çalışmaların artırılmasının önemini vurguladı.