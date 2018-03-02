Afrin şehitlerine son veda

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışmalarda şehit olan 8 askerin cenazesi Hatay, Kırıkhan ve Hassa devlet hastaneleri morglarından alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı'na götürüldü.

Hastanelerin morglarından Türk bayrakları asılı ambulanslara alınan şehitlerin cenazeleri Hatay Havaalanı'na gönderildi.

DHA'nın haberine göre; havaalanında basına kapalı gerçekleştirilen uğurlamanın ardından şehitler Jandarma Astsubay Uğur Palancı´nın (28) cenazesi İzmir´in Gaziemir ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) cenazesi Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyüne, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) cenazesi Isparta'ya, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) cenazesi Konya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in cenazesi Eskişehir'e, Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) cenazesi Van'ın Erciş ilçesine, Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Ozan Gökçe'nin cenazesi ise Hatay'ın Payas ilçesine gönderildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor!

AFRİN ŞEHİDİ, ISPARTA'DA 10 BİN KİŞİ TARAFINDAN UĞURLANDI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) cenazesi, memleketi Isparta'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41'inci gününde Hatay Hassa'nın karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol için memleketi Isparta'da cenaze töreni düzenlendi.







Ulu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, askeri erkan, şehidin babası Durmuş (55), annesi Keziban, kız kardeşi Mihriban, erkek kardeşleri İhsan (20) ve Emirhan Açıkkol (7) ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze törenine, Afrin'de 3 Şubat'ta şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın babası Hilmi Yılmaz da katılarak, başsağlığı diledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Açıkkol ailesinin yanına giderek baş sağlığı dileğinde bulundu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'u 10 bin kişi uğurladı!











'AĞABEYİNİN KAMUFLAJINI GİYDİ'



Şehidin kardeşi İhsan Açıkkol, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Şehidin küçük kardeşi Emirhan ise tören öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelerek ağabeyinin fotoğrafını öptü. Anne Keziban Açıkkol da tabuta sarıldı, uzun süre gözyaşı dökerek öptü.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner tarafından cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra baba Durmuş Açıkkol, oğlunun tabutuna sarıldı. Bir süre bu şekilde duran Durmuş Açıkkol'u yakınları ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından tören mangası tarafından top arabasına taşındı. Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin naaşı, ardından cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.







'AFRİN'E ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM'



Bekar olan şehit Açıkkol'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol'un Afrin'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında 'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' dediğini söyledi. Şehidin odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' yazısının yer aldığı kaydedildi.



İZMİR



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın (28) cenazesi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TSK'nın yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesindeki operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi İzmir'e getirildi. Bekâr olan şehit için önce, Gaziemir ilçesinin Gazikent Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı, dua edildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı İzmir'de son yolculuğuna uğurlanıyor!

Törene şehidin emekli polis memuru babası İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı, ağabeyi Kadir Palancı, kardeşi Ümit Palancı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol, emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, bazı ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin silah arkadaşları tabutun başında ağladı. Şehidin annesi, babası, ağabeyi ve kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Mardin'in Artuklu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi, camideki törenin ardından top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından şehit ailesiyle birlikte yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi. Cenazeye katılan vatandaşlar, asker selamı vererek şehide son görevlerini yerine getirdi. Şehit Uğur Palancı, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.





Şehidin yakınları da tabuta sarıldı.



Yaşanan duygusal anlar, objektiflere yansıdı.





Şehidin silah arkadaşları da tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Askerler, silah arkadaşlarının tabutunu öptü.

ŞEHİDİN CENAZESİNİ KARŞILAYAN KIZ KARDEŞİ: HOŞ GELDİN AĞABEYİM

AFRİN kırsalında PYD-YPG'li teröristler ile girilen çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) cenazesi, memleketi Kastamonu'ya getirildi. Şehit Demirel'in kız kardeşi Fatma Demirel, ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce, "Ağabeyim hoşgeldin" diye feryat edip, gözyaşı döktü.





Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesinin bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Solo Türk amblemi taşıyan kargo uçağı, Kastamonu Havalimanı'na indi. Burada Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutunu babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma, Adem, eşi Rukiye Demirel ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile vatandaşlar karşıladı.



DÜĞÜNÜ AFRİN HAREKÂTI İÇİN ERTELEMİŞ



Havalimanında şehit eşinin cenazesini karşılayan Rukiye Demirel gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arif Demirel ve Rukiye Demirel'in 5 Aralık 2017 tarihinde İnebolu Belediyesi'nde resmi nikâhlarının kıyıldığı, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle düğünlerini 30 Ağustos 2018'de yapacakları öğrenildi.



'HOŞGELDİN AĞABEYİM'



Ağabeyinin tabutuna yakınlarının kolları arasında yaklaşan Fatma Demirel, "Ağabeyim hoşgeldin" diye feryat ederek, gözyaşı döktü. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu karşılama töreni sonrası Şehit Arif Demirel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyüne götürüldü.





JANDARMA UZMAN ONBAŞI RIDVAN ÇEVİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in naaşı memleketi Van'a getirildi. Çevik, öğle ezanına müteakiben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.





Şehidin cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcı Fatih Çiftçi'yi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkenoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT ATEŞİ ESKİŞEHİR'E DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 25 yaşındaki· Recep Çeti·n Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çetin'in Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin babası Eyüp Çetin (54), annesi Sevgi Çetin (46), eşi Yeter Çetin (23) ile kız kardeşi Seda Çetin (20) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Buradaki törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir çocuk babası şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Çetin'in cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin için memleketinde tören düzenlendi

AFRİN ŞEHİDİ, HATAY'DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.





Şehidin cenazesi ilk olarak Karacami Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Daha sonra uğurlama töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada Şehitlik Cami'nde düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata, şehidin ailesi askeri erkan ve binlerce kişi katıldı.





Törende şehit oğulunun tabutuna sarılan annesi Nurten Gökçe ağıt yaktı. Babası Mustafa Gökçe'yi ise Bakan Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata teselli etti. Şehidin kardeşleri Hakan, Melike ve Merve Gökçe de "Canımın içi" diye gözyaşı döktü.

Bekar olan şehit Mustafa Ozan Gökçe'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından caminin yanındaki şehitlikte toprağa verildi.

AFRİN ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ DİNEK, TELEFONLA GÖRÜŞTÜĞÜ ANNESİNDEN HELALLİK İSTEMİŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in (22) cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehit Dinek'in 2 gün önce annesiyle görüşüp, "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Dinek "Anne buralar çok sisli, dumanlı"









'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, PYD/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Dinek'in şehadet haberi, ailesinin yaşadığı Aydın'ın Nazilli ilçesi ile memleketi Denizli'de büyük üzüntü yarattı. Nazilli'de boyacılık yapan baba Kenan Dinek (48), anne Sezgül Dinek (46), kız kardeş Nimet Dinek (20) ve 6 aylık nişanlısı Huriye Alaca, acı haberle yıkıldı. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Aile yakınları ve komşuları, babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Dinek'in 1,5 yıl önce uzman çavuş olduğu, annesinin 1 ay önce trafik kazası geçirdiği ve sol ayağının kırıldığı öğrenildi.





ŞEHİDİN KARDEŞİ VE NİŞANLISI ASKER ÜNİFORMASI GİYDİ



Şehit Uzman Çavuş Dinek'in cenazesi, hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na getirilmesinin ardından kara yolu kullanılarak, konvoyla Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 520 Sokak'taki babaevine ulaştırıldı. Yaklaşık 3 bin Nazillili, helallik alınması için baba ocağına getirilen şehidini yalnız bırakmadı. Evin önünde şehit cenazesini karşılayanlar arasında yer alan kız kardeşi Nimet Dinek ile nişanlısı Huriye Alaca'nın askeri üniforma giydiği görüldü. Şehidin kız kardeşinin "Ağabey, bizi nerelere bıraktın?", nişanlısının ise "Daha düğün yapacaktın. Evlenecektik. Bırakıp, gittin bizi" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.





Geçirdiği kaza nedeniyle ayağı alçıda olduğu için koltuk değneğiyle ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen şehit annesi Sezgül Dinek'in "Yavrum, 2 gün önce daha yeni görüşmüştük. Bırakıp, gittin bizi" diye ağlaması herkesi duygulandırdı. Başta baba Kenan Dinek olmak üzere aile fertleri, gözyaşlarını tutamayıp, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.



Evin önünde helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinek'in cenazesi, törenin yapılacağı ve toprağa verileceği memleketi Denizli'nin Tavas ilçesi Çalık Mahallesi'ne gönderildi. Askerlerin omzuna aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, kara yoluyla Denizli'ye uğurlandı.





İlçe sakinleri, 'Teröre lanet olsun' sloganı attı. Şehit Dinek'i, Nazilli'de 3 bini aşkın kişinin yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, ildeki kaymakamlar, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.



ANNESİNDEN HELALLİK İSTEMİŞ



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in, 2 gün önce, telefonda görüştüğü annesi Sezgül Dinek'e "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi.

JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ ABDULLAH TAHA KOÇ, MEMLEKETİ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 yaşında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Koç'un cenazesi, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Urfa Sokak'taki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, burada ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, Musalla Mezarlığı'na getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç burada, oğlunun tabutuna sarıldı. Duygusal anların yaşandığı törende baba Ahmet Koç'u, yakınları teselli etti.

İl Müftüsü Ali Akpınar'ın Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi namazgahta kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Bekar ve dört kardeşin en büyüğü olan Şehit Koç'un, doğum gününden bir gün sonra şehit olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve binlerce vatandaş katıldı.