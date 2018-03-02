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Ankesör soruşturmasında flaş gelişme: 39 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla irtibat kuran mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. Gözaltına alınan 125 şüpheliden 41’i daha işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 39 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli şartıyla serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 20:39 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 01:56
Ankesör soruşturmasında flaş gelişme: 39 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla irtibat kuran mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. 125 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 125 askerden 41'inin daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu nda savcılık sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

41 asker şahıstan 39'u tutuklanırken 2 şüpheli şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüphelerin sayısı 81'e ulaştı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısı 36'ya ulaştı. Bilindiği gibi itirafçıların ifadelerinde, 'Abilerimiz bizle ankesörlü hattan haberleşin diyordu' dedikleri öğrenilmişti. İtirafçı askerlerin örgüt abilerinin isimlerini verdikleri kaydedilmişti.

Soruşturma genişletilerek devam ederken bir bölüm şüphelinin işlemleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde halen devam ediyor.

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Ankesör soruşturmasında flaş gelişme: 39 tutuklama
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