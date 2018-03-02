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Destanın fotoğrafı: Çamurlu botlar

'nın 'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda arazi ve mevsim şartlarının zorluğuna rağmen Mehmetçik adeta destan yazıyor

Giriş Tarihi: 2.3.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 16:44
Destanın fotoğrafı: Çamurlu botlar

20 Ocak 2018 akşamı başlayan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Mehmetçik'in 'yla birlikte karadan 'e ilerleyişi devam ederken F-16'lar ve SİHA'lar da havadan destek veriyor.

Afrin'den en son görüntüler!

ARAZİYİ ANLATAN KARE

Afrin'e adım adım yaklaşan Mehmetçik'i zorlayan unsurlardan biri de arazi ve mevsim koşulları. Öyle ki; çoğu zaman sisli, yağmurlu olan Afrin kırsalında toprak zemin çamura dönüşüyor ve hem zırhlı araçlar hem de askerlerimiz zorlanıyor.

Sosyal medyada bir operasyon dönüşü askerlerin postallarının fotoğrafı işte bu zorluğu tüm açıklığıyla anlatıyor.

Afrin'de operasyon anı!

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Destanın fotoğrafı: Çamurlu botlar
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