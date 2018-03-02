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'ye ait üniversitenin rektörüne ev hapsi

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, 1 tutuklu sanık 50 bin lira kefaletle 2 sanık da ev hapsi verilerek, tahliye edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 20:58
FETÖ'ye ait üniversitenin rektörüne ev hapsi

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ile avukatları tahliye ve tedbir kararlarına ilişkin taleplerini mahkemeye sundu.

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Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıklardan Mehmet Yaprak'ın tahliyesine, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Başkanı 'ın da dinlenmesine gerek olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.

Kapatılan üniversitenin tutuklu Rektörü Recep İleri, ev hapsi verilerek tahliye edildi.

REKTÖR'E EV HAPSİ

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından tutuklu sanık iş adamı Mehmet Yaprak'ın 50 bin lira kefaletle adli kontrol şartı konularak tahliyesine, sanıklardan iş adamı Mustafa Celal Eğretli ve kapatılan 'ye ait Rektörü Recep İleri'nin ev hapsi verilerek, tahliyelerine ayrıca BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

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Ev hapsi verilen sanıklar yargılanmaları bitene kadar evlerinde kontrol altında tutulacak.

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FETÖ'ye ait üniversitenin rektörüne ev hapsi
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