FETÖ'ye ait üniversitenin rektörüne ev hapsi

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ile avukatları tahliye ve tedbir kararlarına ilişkin taleplerini mahkemeye sundu.

Kapatılan FETÖ'ye ait Orhangazi Üniversitesi

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıklardan Mehmet Yaprak'ın tahliyesine, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ın da dinlenmesine gerek olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.

Kapatılan üniversitenin tutuklu Rektörü Recep İleri, ev hapsi verilerek tahliye edildi.

REKTÖR'E EV HAPSİ

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından tutuklu sanık iş adamı Mehmet Yaprak'ın 50 bin lira kefaletle adli kontrol şartı konularak tahliyesine, sanıklardan iş adamı Mustafa Celal Eğretli ve kapatılan FETÖ'ye ait Orhangazi Üniversitesi Rektörü Recep İleri'nin ev hapsi verilerek, tahliyelerine ayrıca BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Ev hapsi verilen sanıklar yargılanmaları bitene kadar evlerinde kontrol altında tutulacak.