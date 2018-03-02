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'da yakalanan teröristlerden şok itiraf

Afrin'de ve 'nun düzenlediği operasyonda yakalanan 6 /'li teröristin sorgularından terör örgütünün 'daki 4 tünelinin yeri itiraf etti.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 17:20
Raco'da yakalanan teröristlerden şok itiraf

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye tarafından Afrin'e düzenlenen operasyonda 'ya girildi. Raco'daki çatışmalar sürerken canlı olarak ele geçirilen 6 terörist sorguya alındı.

TSK ve ÖSO Raco belde merkezi girişine ulaştı



YER ALTI TÜNELLERİ TESPİT EDİLDİ
Bölgedeki güvenli kaynakları, operasyon süresi içinde ele geçirdiği 6 /'li teröristin sorgulamalarından aldığı bilgiler doğrultusunda kentte yer altı tünellerinin bulunduğu bölgelerin giriş çıkış noktalarını takibe aldı.

Kaynaklar, Raco kent merkezinde 4 noktada tünel olduğu ve 'larla takip edildiği belirtiliyor.

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Raco'da yakalanan teröristlerden şok itiraf
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