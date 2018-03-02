TSK’da kripto temizliği sürüyor

FETÖ'nün mahrem imamlarının deşifre ettiği "ardışık arama sistemi" FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının tasfiyesinde önemli rol oynadı. TSK'da 8 defa ankesörlüden araması olanlar FETÖ şüphelisi olarak değerlendirilirken, ardışık aramaya takıldığı tespit edilenler ise kripto FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıyor. Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü TSK'daki kriptolarla ilgili çalışmalar derinleşerek devam ediyor. Mahrem imamların itirafları ve teşhisleri ile başlayan süreç, FETÖ'nün TSK'daki yapıları ile iletişim sağladığı "ardışık arama sistemi" üzerinden yürütülüyor.

TELEFONDA FETÖ İZİ SÜRÜLÜYOR

Girdiği sınavlar, iç ve dış görevleri, referansları, rütbe terfileri, birinci derece aile fertlerinde ByLock kullananlar ile Bank Asya'ya para yatıranlar, eğitim hayatı boyunca okuduğu okullar, örgütün kanallarının dijital televizyon platformundan kaldırılmasıyla aboneliklerini iptal edenler, ziyaretçi defterleri, sıralı komutanları, tayinleri, kanaat notları, devreleri, eşkal belirlemede olup olmadıkları, FETÖ'cü asker ile mahrem itirafçıların ifadeleri, patates hat kullanıp kullanmadıkları gibi 250'ye yakın "kripto analiz programı" ile FETÖ bulgusuna rastlanan kişilerin telefon geçmişlerinde FETÖ izi sürülüyor.

HÜCRE YAPILANMASI ÇÖZÜLÜYOR

En az 8 defa ankesörlü telefonla aranan kişi FETÖ şüphelisi olarak belirleniyor. HTS incelemelerinde birbirini takip eden sabit tarihlerde, farklı ankesörlü telefondan ve ardışık şekilde araması olup olmadığı inceleniyor. Şüphelilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler detaylı olarak ele alınıyor. Birbirini takip eden ayrı tarihlerde, her aramasında farklı ankesörlü telefondan aranan, aynı ankesörlüden ardı ardına farklı şüphelilerin arandığı belirlenirse FETÖ şüphesi ağırlık kazanıyor ve operasyona dönüşüyor. FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanması içerisinde oluşturduğu küçük örgüt grupları da deşifre ediliyor.

81 KİŞİ TUTUKLANDI

TSK'nın Ankara'daki merkez komutanlıklarında 5 bin civarında kripto örgüt üyesi olduğu değerlendiriliyor. Ardışık arama sistemi ile kriptolar çözüldükçe illere listeler gönderildiği ve gözaltı işlemi yapıldığı öğrenildi. Tutuklananların sayısı 81'e çıkarken, milyonlarca arama da inceleniyor.