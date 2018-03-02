Tuncel ve Kışanak, SEGBIS'e çıkmadı

Güvenlik gerekçesiyle Malatya'da görülen davada, Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasına bugün de devam edildi. Mahkeme huzurunda bulunmak istemelerinden dolayı her iki sanıkta tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) aracılığıyla duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatlarının hazır olması ile başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sebahat Tuncel hakkında 'izinsiz gösteri ve yürüyüş' ile 'basın açıklamaları' nedeniyle açılan üç davanın Malatya'daki dosyayla birleştirildiğini söyledi.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Tuncel ve Kışanak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan ve Malatya'daki dosyayla birleştirilen üç dava dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Nisan tarihine erteledi.