Başbakan Yıldırım konuşuyor

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Konuşmadan satır başları

(Zeytin Dalı Harekatı) O topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek.



Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz..

AK Parti siyasetinin 16 yıldır göz bebeği, gizli kahramanları ak kadınlardır.

Öğretmenlerimizin yüzde 65'i kadınlarımızdan oluşuyor, kadınlar adım adım iktidarı ele alıyor

Biz 15 yıldır slogan atmıyoruz, iş yapıyoruz

Kütahya'ya 16 yılda 12 milyar yatırım yaptık

Türkiye'nin davasına sahip çıkan tek partiyiz