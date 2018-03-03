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O kalleşlere bomba yağdı

, Afrin’de kilit belde Racu’yu kuşattı. Teröristlerin sızma girişimi sırasında 8 askeri şehit ettiği Keltepe’de kontrol sağlandı. helikopterlerinin ateşinde ise 9 terörist öldürüldü

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
O kalleşlere bomba yağdı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 42'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Mehmetçik, Afrin'in en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Racu'yu adeta kuşatma altına aldı. Bölgeye şehir savaşlarında tecrübeli çok sayıda Jandarma Özel İstihbarat (JÖH) ve Polis Harekat timi sevk edildi. Meskun mahal operasyonu için hazırlıklarını tamamlayan birliklerin Racu'nun ele geçirilmesiyle birlikte Afrin yolu üzerindeki en büyük engellerden biri kaldırılmış olacak.

İHA VE SİHA'LAR GÖZ AÇTIRMIYOR
8 askerin şehit olduğu Afrin'in batısındaki Keltepe'yi ve çevresindeki terör hedeflerini de helikopterleri ile ateş altına aldı, 9 terörist etkisiz hale getirildi. İlerleme sırasında, dün TSK unsurlarının teröristlerle çatışmasında 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepenin de kontrolü tamamen ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, harekatta kara birliklerine yoğun ateş desteği sağladığını ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ettiğini açıkladı. Harekat kapsamında şimdiye kadar 2 bin 348 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Öte yandan aHaber'e konuşan ÖSO Komutanı Eyüp el-Ali, 'PYD'lilerin ağır silahlarını ve haberleşme sistemlerini ele geçirdik. Racu'nun merkezine girmek için silahlarımızı ve lojistik desteğimizi hazırlıyoruz" dedi.
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O kalleşlere bomba yağdı
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