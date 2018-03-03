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’nun bu kadar kolay alınması ne anlama geliyor?

’e giden yolda stratejik noktalardan biri olan , bügün tamemen ele geçirildi. ’nın direniş gösteremediği Raco’yla ilgili konuşan SETA Strateji Araştırmaları Direktörü , “Etrafı bir hilal halinde kuşatılan terör örgütü direnmenin anlamsız olduğunun farkına vardı. Raco’da direnememiş olmaları önemli” dedi. Peki, ’nın en önemli noktalarından biri olan Raco’nun bu kadar çabuk teröristlerden temizlenmesi ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 3.3.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 15:18
Raco’nun bu kadar kolay alınması ne anlama geliyor?

Raco neden önemli?

merkeze giden yolda Cinderes'ten sonra ikinci stratejik nokta olan 'da teröristler direniş gösteremedi. Neredeyse iki gün içerisinde teröristlerden ellerindeki en kritik noktalardan birini kaybetti. Raco'nun bu kadar kolay düşmeyeceğini düşündüklerini ifade eden SETA Strateji Araştırmaları Direktörü , "Raco, operasyonların başladığı andan itibaren Afrin şehir merkezini saymazsanız iki önemli beldeden biri. Bir diğeri ise Cinderes. Bu gece operasyonun şiddetleneceği düşünülüyordu. Raco'nun bu kadar kolay düşebileceğini düşünmezdik. 'nın direniş gösteremediği ortaya çıktı. Raco merkezinin ele geçirilmesi operasyonun bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi ciddi bir temizlik operasyonu yapılacak. Dikkatli gitmekte fayda var. Görünen o ki etrafı bir hilal şeklinde kuşatılan terör örgütü direnmenin anlamsız olduğunu düşündü. Bütün direnişini Afrin merkeze çekmenin peşinde olacaklar. Raco'nun temizlenmesi teröristlerin direnişlerinin kırılmış olması açısından önemli" dedi.

RACO'DAN SONRAKİ ADIM CİNDERES

Raco'dan sonraki adımın Cinderes'i kuşatmak olduğunu ifade eden Yalçın şunları kaydetti:

Cinderes'in kuşatılması Raco'nun kuşatılmasından önce gerçekleşti. Cinderes'te operasyon henüz başlanmadı. Bundan sonraki adım burası olacaktır. Yavaş yavaş hilal daraltılacak ve Afrin merkeze ilerlenecek.

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Raco’nun bu kadar kolay alınması ne anlama geliyor?
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