Raco’nun bu kadar kolay alınması ne anlama geliyor?

Raco neden önemli?

Afrin merkeze giden yolda Cinderes'ten sonra ikinci stratejik nokta olan Raco'da teröristler direniş gösteremedi. Neredeyse iki gün içerisinde teröristlerden ellerindeki en kritik noktalardan birini kaybetti. Raco'nun bu kadar kolay düşmeyeceğini düşündüklerini ifade eden SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, "Raco, operasyonların başladığı andan itibaren Afrin şehir merkezini saymazsanız iki önemli beldeden biri. Bir diğeri ise Cinderes. Bu gece operasyonun şiddetleneceği düşünülüyordu. Raco'nun bu kadar kolay düşebileceğini düşünmezdik. PKK'nın direniş gösteremediği ortaya çıktı. Raco merkezinin ele geçirilmesi operasyonun bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi ciddi bir temizlik operasyonu yapılacak. Dikkatli gitmekte fayda var. Görünen o ki etrafı bir hilal şeklinde kuşatılan terör örgütü direnmenin anlamsız olduğunu düşündü. Bütün direnişini Afrin merkeze çekmenin peşinde olacaklar. Raco'nun temizlenmesi teröristlerin direnişlerinin kırılmış olması açısından önemli" dedi.

RACO'DAN SONRAKİ ADIM CİNDERES

Raco'dan sonraki adımın Cinderes'i kuşatmak olduğunu ifade eden Yalçın şunları kaydetti:

Cinderes'in kuşatılması Raco'nun kuşatılmasından önce gerçekleşti. Cinderes'te operasyon henüz başlanmadı. Bundan sonraki adım burası olacaktır. Yavaş yavaş hilal daraltılacak ve Afrin merkeze ilerlenecek.