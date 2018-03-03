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Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı

Meriç yakınlarında sınırında Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askeri tutuklandı. Askerlerin cep telefonunda sınırda çekilen görüntüler bulundu.

Giriş Tarihi: 3.3.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 11:29
Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı

Meriç bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CEP TELEFONLARINDA GÖRÜNTÜLER

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre askerlerin üstlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler bulundu.

İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

2 YUNAN ASKER TUTUKLANDI

'de gözaltına alınan 2 Yunan asker tutuklandı

'ın büyük gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis adlı askerler için Pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu.

Kathimerini gazetesi askerlerin "Biz casus değiliz" sözlerini haberine taşıdı.

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Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı
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