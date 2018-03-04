Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, güvenlik tehdidi nedeniyle Büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından Büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMASI
Ankara Valiliği'nden: 'İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.' Açıklaması yapıldı.