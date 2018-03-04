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'daki Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak

'nin Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle yarın kapalı olacağı duyuruldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 01:48
Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak

'nin Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, güvenlik tehdidi nedeniyle Büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından Büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği'nden: 'İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.' Açıklaması yapıldı.

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Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak
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