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Mutlu ve Çapkın seyirci kaldılar

Giriş Tarihi: 4.3.2018
Mutlu ve Çapkın seyirci kaldılar

FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi ve eski İstanbul Emniyet Müdürü 'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığı çeşitli hapis cezalarına çarptıran ve 6 sanığın da beraatine karar veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 200 sayfalık gerekçeli kararında Mutlu ve Çapkın'ın örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığını, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması hususunda gerekli duyarlılığı göstermediğini, ilgili kişi ve kurumları zamanında uyarmadığını belirtti. Çapkın ve Mutlu'nun örgütün devlet içerisindeki tehlikeli, hakkı, hukuku pervasızca çiğneyen ve paralel devlet oluşturmaya yönelik yapısını bilmesine karşın harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulundukları kanaatine varıldığı da gerekçeli kararda vurgulandı. DHA

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Mutlu ve Çapkın seyirci kaldılar
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