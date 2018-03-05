Çocukların cinsel istismarına yönelik yasal düzenleme

Son günlerde artan çocuğa cinsel istismar olaylarından sonra Ahmet İyimaya, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığındaki heyet tarafından hazırlanan çocuğun cinsel istismarını önlenmeye yönelik yasal düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunda, Adalet Komisyonunda değerlendirileceğini belirtti.

Çocuk istismarı konusunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de önemli bir sorunu olduğunu aktaran İyimaya, "Bu sorun sadece hukuki düzenlemelerle çözülebilecek, sıfırlanabilecek bir sorun değildir. Bir defa çocuğa karşı bakış açınız, zihnimiz ve zihniyetimiz sorgulanmalı. Çocuğun önemi ve geleceğin yegane kaynağı olduğu noktasında bir zihniyet, düşünme ve mantalite açığı var." ifadesini kullandı.

İyimaya, bu sorunun eğitimin geliştirilmesiyle aşılabileceğini vurgulayarak, bir anda çözülebilecek bir sorun olmadığını bildirdi.

Aykırı, aşırı ve ağır örneklerin yaşanması neticesinde insanın ve vicdanların isyan ettiğini belirten İyimaya, bu durumda da yürürlükteki hukuk düzeninin sorgulanmaya başlandığını söyledi. Toplum nezdinde hukuk düzenin sorgulandığına dikkati çeken İyimaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Hukuki düzenini gözden geçirmek ve yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı Başbakan Yardımcısı Recep beyin başkanlığındaki heyet çalışıyor. Bu tasarıya dönüştükten sonra komisyonuma gelecek. Komisyonum bu konuda gereken araştırmayı, derinliği ve dönüşümü ortaya koyacak. Olabildiğince talepleri karşılayan, hukuki kaliteyi yükselten, önleyicilik kapasitesi hayli gelişmiş bir norm veya normlar silsilesi oluşturmaya çalışacağız."

"HUKUK ÖNEMLİ BİR ENSTRÜMAN"

İyimaya, çocukların lehine en iyi olanı komisyonda geliştirerek Türk hukuk dünyasına sunacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"12 yaş öncesi veya sonrası çocuk yaşının herhangi bir bölümünde böyle bir travmalar yaşamak korkunçtur, o yükü kaldıramaz. Onun için ortak sorunumuzu ortak akılla çözmeye çalışacağız. Çok boyutlu sorun, hukuk yoluyla tam çözülemez. Ama hukuk önemli bir enstrüman. Sorun, bin metrekarelik bir harita, hukuk ise bunun 200-300 metrekarelik bölümü. Diğer alanlar da çok önemli. Bütüncül bir yaklaşım geliştiremezseniz bu konuda sorunlar tekrarlar, 300 metrekaresini çözmek, bin metrekaresini çözmek anlamına gelmez. Hukuk ötesi sosyolojik, sosyal psikolojik, bir eğitim sorunu. Suç tipleri, dönemler, derecelendirmeler, en ağır ceza, bunları değerlendireceğiz. Komisyonumuz, muhalefetiyle, iktidarıyla ve bilimsel desteklerle doğru olanı takviye ederek en güzel çözümü oluşturacaktır, kuşkum yok."

Sürecin hızlı bir şekilde sonuca ulaşması temennisinde bulunan İyimaya, öncelikle teklifin hazırlanacağını, Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini, TBMM'ye sunulacağını ve parlamentoda son noktanın konulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da parlamentodan çıktıktan sonra katkı sağlayacağına değinen İyimaya, "Uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Konu, komisyonumuza geldiğinde uzun sürdürmeyiz. Çok net şekilde tartışılması için gerekli mekanizmaları harekete geçiririz." ifadesini kullandı.

"KANUNLARIN UYGULANIP, UYGULANMADIĞI DENETLENMELİ"

Ahmet İyimaya, kanunların uygulanmasını denetlemenin önemine dikkati çekerek, "Çocuk ya da başka konularda yasaların sorumluluk verdiği kişilerin, kurumların görevlerini yerine getirip, getirmediği noktasında bir denetim zaafımız var. Bir ortak hassasiyet, ortak refleks oluşturmak lazım. Bu konuda gerçekten psikolojik açığımız var." dedi.

İyimaya, çocuk istismarlarının medyada görüntüye taşınmasının travmayı büyütme noktasında etki yaptığını kaydetti.