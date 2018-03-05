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Jandarma’dan lara kumar baskını!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı 4 ayrı operasyonda larda kumar oynatan 8 kişi yakalandı. Operasyonda kumar oynayan 327 kişi hakkında ise 100 bin TL para cezası kesildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 09:08 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 09:19
Jandarma’dan lüks villalara kumar baskını!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dikkat çekmemek için ları kumarhaneye çeviren şüpheli şahısların, Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde bulunan villalarda kumar oynattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler villaları yakın takibe aldı.

LÜKS VİLLALARDA SUÇÜSTÜ

Villalara çok sayıda insanın giriş-çıkış yaptığını belirleyen Jandarma, çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti ve söz konusu villalara baskın düzenledi. Operasyon esnasında villaların kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı.

UYUŞTURUCU DA ÇIKTI
Jandarmanın çeşitli tarihlerde yaptığı bu operasyonlarla 4 adet oyun makinası, 2 adet oyun makinasındaki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, tombala kağıdı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi. Ayrıca üst araması yapılan şahısların üzerinden hayalet tabanca olarak adlandırılan 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

CEZA YAĞDI
Villalarda yapılan aramalarda ani bir Jandarma baskınını önlemek için villaların çevresine güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğu tespit edildi. Baskın esnasında kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Jandarma’dan lüks villalara kumar baskını!
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