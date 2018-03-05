Son Dakika Haberi: "Seçim İttifakı" Teklifi Anayasa Komisyonunda

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon, alt komisyonda aynen kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alıyor.

Şentop, toplantının açılışında Komisyon Başkanvekili AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün bir erkek çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, Öz'ü kutladı. Diğer komisyon üyeleri de Öz'e tebriklerini sundu.

Daha sonra Alt komisyona başkanlık eden Öz, söz alarak yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de ittifak teklifi olarak görüşülen ve dört kanunda değişiklikler içiren teklifin, birçok açıdan anayasaya aykırılıklar içerdiğini savundu.

Seçimler açısından temsilde adaletin önemine işaret eden Erkek, "Milletin iradesi Meclise yansımadığı zaman, Meclisin oluşumunda ciddi hatalar varsa orada milli irade egemenlik sakatlanmış olur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açısından da teklifteki düzenlemeleri değerlendiren Erkek, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Erkek, "Yüzde 10 seçim barajı durduğu müddetçe, siz seçimlerde ittifak yapabilirsiniz ama temsilde adaleti yok edersiniz. Seçimlerde ittifak yapılabilir ama biz ilkeler, adalet temelinde ittifak yapmak istiyorsak barajı kaldırmamız gerekir. Barajı kaldırırsak bu ittifaklar çok daha doğru olur. Temsilde adalet sağlanır." ifadesini kullandı.

Teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri süren Erkek, düzenlemenin maddelerinin görüşmelerine geçilmeden reddedilmesini talep etti.

"TÜM PARTİ TEMSİLCİLERİNİ KOMİSYONA ÇAĞIRMALIYIZ"

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da teklifin AK Parti ve MHP tarafından diğer partilerle herhangi bir müzakere yapılmadan hazırlandığını savundu.

Dora, teklifin gerek içerik ve hazırlanış biçimi gerekse müzakere yöntemi açısından çağdaş bir yaklaşımdan uzak olduğunu ileri sürdü.

Seçim yasalarından yapılması gereken değişikliklerin tüm siyasi partileri ilgilendirdiğini, ancak teklifin iki parti tarafından hazırlandığını ve yalnızca Meclis'te bulunan partilerce görüşüldüğünü belirten Dora, "Bu yasayı gerçekten müzakere etmek niyetimiz varsa seçime girme yeterliliği olan 10 siyasi partinin temsilcilerine de komisyonumuza çağırmalıyız ve görüşlerini almalıyız. Çoğulculuk bunu gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Dora, seçim barajını da eleştirerek, "Seçim barajı gibi garabet uygulamalarını bir an önce kaldırmamız gerekir" dedi.

Dora da teklifin geri çekilmesi talebinde bulundu.

Komisyon Başkanı Şentop, Anayasa Komisyonun daha önceki toplantısında teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını, kurulan alt komisyonda da düzenlemenin kabul edildiğini hatırlattı.

CHP'Lİ VEKİL: TEKLİF ANAYASAYA AYKIRI

Daha sonra CHP'li milletvekillerinin teklifin tümüne ilişkin anayasaya aykırılık önergesinin görüşmelerine geçildi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse önerge üzerindeki konuşmasında, adaleti sağlamaması ve çoğulculuk ilkesine uymaması nedeniyle teklifin anayasaya aykırı olduğunu iddia etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de teklifin demokrasiye ve çoğulculuğa darbe niteliğinde olduğunu savunarak, "Bu teklif baştan sona iki partinin bekası için düzenlenmiş bir tekliftir. Bundan beka çıkar mı? Bunu da hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

Hürriyet, teklifin demokrasi, adalet, şeffaflık ve seçim güvenliğinde ciddi yaralar açacağını savundu. Düzenlemenin milletvekili ve sandalye hırsızlığı olduğunu ileri süren Hürriyet, "Başkalarına baraj ama bu teklif sahipleri için barajsız bir sistem." dedi.

Demokrasiye ve çoğulculuğa darbe vurulduğunu iddia eden Hürriyet, Türkiye'nin böyle bir teklifi hak etmediğini bildirdi.

Bu sırada, anayasaya aykırılık önergesi üzerinde söz almak isteyen bazı CHP milletvekilleri, önergenin oylamasına geçilmesine tepki gösterdiler. Önerge oylanarak reddedildi.

Teklifin birinci maddesinin okunması sırasında da CHP'li üyeler itirazlarını sürdürdü.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Fatma Kaplan Hürriyet, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmadığını ileri sürerek, görüşmelerin bu kapsamda devam etmesini istedi.

CHP'Lİ ÜYELER İLE KOMİSYON BAŞKANI ŞENTOP ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Ancak Komisyon Başkanı Şentop, komisyonun daha önceki toplantısında teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanarak ilk maddenin de okutulduğunu, alt komisyon kurulması kararının bundan sonraki aşamada alındığını dile getirdi.

İtirazlarını sürdüren CHP'li üyeler ile Şentop arasında sözlü tartışma bir süre daha devam etti.

Görüşmeler, teklifin birinci maddesi üzerinde devam ediyor.