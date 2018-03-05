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Trump'tan "gümrük vergisi kararından geri adım atmayacağız" açıklaması

Başkanı Trump, "Gümrük tarifelerinde geri adım atacak mısınız?" şeklindeki soruya, "İnsanlar şunu anlamak zorunda; bizim ülkemiz ticarette dünyadaki tüm ülkeler tarafından kazıklandı. Dost olsun, düşman olsun herkes bizi kazıkladı. , , çok iyi olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği... Onlarla iş yapamıyoruz çünkü buna izin vermiyorlar, gümrük tarifelerinden çok daha kötü ticaret bariyerleri var" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 23:29
Trump'tan gümrük vergisi kararından geri adım atmayacağız açıklaması

Başkanı , ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi kararından geri adım atmayacaklarını söyledi. Başkan Trump ve Başbakanı Binyamin Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısına geçti.

İkilinin yaptıkları kısa açıklamaların ardından bu hafta ide yürürlüğe girmesi beklenen çelik ve alüminyum tarifelerine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Gümrük tarifelerinde geri adım atacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Hayır, geri adım atmayacağız." yanıtını verdi.

"TÜM ÜLKELER ABD'Yİ KAZIKLIYOR"

Trump, "D'nin ticarette tüm ülkeler tarafından kazıklandığını" savunarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar şunu anlamak zorunda; bizim ülkemiz ticarette dünyadaki tüm ülkeler tarafından kazıklandı. Dost olsun, düşman olsun herkes bizi kazıkladı. Çin, , çok iyi olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği... Onlarla iş yapamıyoruz çünkü buna izin vermiyorlar, gümrük tarifelerinden çok daha kötü ticaret bariyerleri var."

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Avrupa Birliği'nin çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerine misilleme olarak Amerikalı şirketlere yönelik vergileri veya ticaret bariyerlerini artırması durumda, ABD'nin Avrupa menşeli otomobillere gümrük vergisini yükselteceğini tekrar eden Trump, ülkesinin her yıl yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığı vermesine, selefleri gibi tepkisiz kalmayacağını söyledi.

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"NAFTA'yı söz verdiğim gibi yeniden müzakere ediyoruz. Eğer anlaşmaya ulaşamazsak NAFTA'yı iptal edeceğim ancak eğer Amerikalılar için adil olduğuna inandığım bir anlaşma sağlarsak, o zaman müzakere edeceğimiz noktalardan biri ve çeliğine yönelik tarifeler olur diye düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz."

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Trump'tan "gümrük vergisi kararından geri adım atmayacağız" açıklaması
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