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öncesi en kritik bölge olan 'ten özel görüntüler

AA, terör örgütü /'nın işgalindeki 'in belde merkezini havadan görüntüledi. Beldenin boşaltılmış olduğu dikkati çekti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 14:04
Afrin öncesi en kritik bölge olan Cinderes'ten özel görüntüler

AA, 'de terör örgütü /'nın kontrolündeki beldesini havadan görüntüledi.

AA, insanız hava aracı (İHA) ile Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesini görüntüledi.

Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Cinderes beldesini havadan görüntüledi!

BELDENİN BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALTILDIĞI FARK EDİLDİ

Geniş tarım arazileri ile çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görülüyor.

Cinderes, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış durumda.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, PYD/PKK'nın Cinderes'teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini belirtiyor.

Yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğunu ifade etti.

CİNDERES'E AÇILAN TALİ YOLLAR DA TSK VE ÖSO'NUN GÖZETİMİNDE

ve 'nun operasyonlarıyla Afrin ile ana otoyol irtibatı kesilen Cinderes'e açılan tali yolların da TSK ve ÖSO'nun gözetiminde olduğunu belirten kaynaklar, PYD/PKK'nın belde merkezinde tuzaklar ve belirli sayıda terörist ile mukavemet göstereceğini belirtti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.

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Afrin öncesi en kritik bölge olan Cinderes'ten özel görüntüler
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