Kurtuluş Savaşı’nda tüm erkeklerini şehit veren Ersizler köyü göreve hazır

Kurtuluş Savaşı
'nda eli silah tutan bütün erkekleri şehit olduğu için "Ersizler" ismi verilen Kastamonu
Küre'ye bağlı köyün erkekleri, vatan için göreve hazır bekliyor. 1961'de Ersizler ve Ersizlerdere ismiyle iki ayrı muhtarlığa ayrılan köyde yaşayanlar Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Gaziantep Islahiye'de ise Cahit Zarifoğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerinin anısına okul bahçesine zeytin fidanları dikerek şehit yoklaması yaptı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, 7 bin termal iç çamaşırını Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere dualarla Kilis'e yolladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 5 milletvekili ve 40 kişilik heyetle, harekata destek vermek için Hatay'a geldi.