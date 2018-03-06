Salih Müslüm’ü Almanya’dan istedik

Bakanlar Kurulu dün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplantı sürerken açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Çekya'nın serbest bıraktığı terör örgütü PKK/PYD-YPG eski eş başkanı Salih Müslüm
'ün Almanya
'da bir örgüt eylemini katılmasının ardından Türkiye'nin geçici tutuklama ve iade talebinde bulunması konusunda şunları kaydetti:
Adalet Bakanlığımız iade taleplerini Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Almanya makamlarına iletti. Bu konuda Alman yetkililerin tedbir alması ve aramızdaki hukuku uygulaması gerekiyordu. Ancak maalesef uygulamadılar. Zira PKK terör örgütü ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız tarafından önlerine binlerce dosya konulduğu halde de bir ilerleme kaydedemedik.
(ABD'den yapılan bazı açıklamalar) DEAŞ'a odaklanalım vurgusu çok sık yapılıyor. Türkiye de aynı şeyi söylüyor ama PKK/ PYD-YPG terör örgütlerine de odaklanalım. DEAŞ nasıl eli kanlı bir terör örgütü ise PKK/ PYD-YPG de aynı.
(Çocuk istismarına karşı eylem planı) Bu çalışma kapsamında cezalar artırılacak. Caydırıcılık yükselecek. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu, yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Salih Müslüm'ün peşinin bırakılmayacağını belirterek, "Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız" dedi. TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİL
(Sınırı geçen 2 Yunan asker) Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde bulunmuştur, ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur. Bunların takas konusu yapılması Türkiye'nin darbecilerin adil yargılanması için Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir ve bu talebin değerini azaltır diye düşünüyoruz.