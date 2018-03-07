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göründü

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018
Cinderesi göründü
Zeytin Dalı Harekatı'nın 46'ncı gününde ve ÖSO, 'in Şeran beldesi ile beldeye bağlı Çaranlı, Harabat Çaranlı, Matinli, Şirkan, Katmah ve beldesinin Tall Hamu köylerini terör örgütlerinden kurtardı. Böylece 4'ü belde merkezi, 120'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 150 bölge kontrol altına alındı. Afrin topraklarının yarıya yakın bölümünün teröristlerden temizlendiği kaydedildi. Batıda Racu belde merkezinde arama tarama faaliyetleri sürüyor. Racu-Cinderesi yolunun da açılmasıyla birlikte güneye doğru ilerlemeye başlayan birliklerin hedefinde dün 'larla görüntülenen Cinderesi bulunuyor. Doğuda Şeran'ın PKK/YPG/DEAŞ'tan temizlenmesiyle birlikte birlikler Afrin'in elektrik ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı'na ilerlemeye başladı. Doğu, batı ve kuzeyde stratejik noktaların alınmasıyla Afrin'in 3 cepheden kuşatması tamamlanacak.

8 ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN KALLEŞLERİN İNİNE GİRİLDİ
Racu'daki Keltepe'de 1 Mart'ta 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünellere, Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerince operasyon düzenlendi. Çok sayıda tuzaklı patlayıcıya rastlanan tünelde, bölücü terör örgütünün sözde sorumluları için özel bölümlerin olduğu görüldü.
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Cinderesi göründü
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