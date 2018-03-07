Cinderesi göründü

Zeytin Dalı Harekatı'nın 46'ncı gününde TSK
ve ÖSO, Afrin
'in Şeran beldesi ile beldeye bağlı Çaranlı, Harabat Çaranlı, Matinli, Şirkan, Katmah ve Cinderesi
beldesinin Tall Hamu köylerini terör örgütlerinden kurtardı. Böylece 4'ü belde merkezi, 120'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 150 bölge kontrol altına alındı. Afrin topraklarının yarıya yakın bölümünün teröristlerden temizlendiği kaydedildi. Batıda Racu belde merkezinde arama tarama faaliyetleri sürüyor. Racu-Cinderesi yolunun da açılmasıyla birlikte güneye doğru ilerlemeye başlayan birliklerin hedefinde dün İHA
'larla görüntülenen Cinderesi bulunuyor. Doğuda Şeran'ın PKK/YPG/DEAŞ'tan temizlenmesiyle birlikte birlikler Afrin'in elektrik ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı'na ilerlemeye başladı. Doğu, batı ve kuzeyde stratejik noktaların alınmasıyla Afrin'in 3 cepheden kuşatması tamamlanacak.
8 ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN KALLEŞLERİN İNİNE GİRİLDİ Racu'daki
Keltepe'de 1 Mart'ta 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünellere, Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerince operasyon düzenlendi. Çok sayıda tuzaklı patlayıcıya rastlanan tünelde, bölücü terör örgütünün sözde sorumluları için özel bölümlerin olduğu görüldü.