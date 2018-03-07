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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. Suriye'deki son durum ve Doğu Guta ele alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 01:59
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde, başta Doğu Guta'da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Görüşmede, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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Erdoğan'ın, Afrin'de terör unsurlarına karşı Türkiye'nin yürüttüğü harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

İki lider, Türkiye, Rusya ve İran'ın nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul'da gerçekleştirecekleri üçlü zirveye ilişkin görüş teatisinde de bulundu.

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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
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