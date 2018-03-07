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“Erdoğan İslam dünyasının tek umudu”

Emine Sinem Güler
EMİNE SİNEM GÜLER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018
“Erdoğan İslam dünyasının tek umudu”
Türkiye Bursları programı ile geldiği Türkiye'de 'nde eğitim gören Hafijur Rahman Bengalce yazdığı "Erdoğan: Değişim Ustası" kitabını dün Grup toplantısında Cumhurbaşkanı'na hediye etti. Erdoğan, Rahman'dan kitabın Türkçe, Arapça ve İngilizce basılmasını istedi. Cumhurbaşkanına kitabını takdim ettiği günün en mutlu günü olduğunu ifade eden Rahman, Erdoğan'a "Siz mazlumların sesi, Müslümanların liderisiniz. Sevgi ve muhabbetimiz karşılıklı" diyerek duygularını dile getirdi. Kitabının ilk iki baskısının ülkesinde 10 günde tükendiğini söyleyen Rahman"Erdoğan İslam dünyasının tek umudu ve tam bir değişim ustası. Onun konuşmaları beni yüreğimden vurdu. Bangladeş'te yüzbinler, Erdoğan'ı tanımak istiyor. Dünyaya Erdoğan'ın daha doğru anlatılması için kitabı Londra'da İngilizce olarak basmaya çalışıyoruz. 'da da milyonlarca Bangladeşli Türkiye için dua etti. 15 Temmuz ve Afrin'i anlatan kitaplar da yazacağım." dedi.
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