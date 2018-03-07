Türkiye Bursları programı ile geldiği Türkiye'de Gazi Üniversitesi
'nde eğitim gören Hafijur Rahman Bengalce yazdığı "Erdoğan: Değişim Ustası" kitabını dün AK Parti
Grup toplantısında Cumhurbaşkanı'na hediye etti. Erdoğan, Rahman'dan kitabın Türkçe, Arapça ve İngilizce basılmasını istedi. Cumhurbaşkanına kitabını takdim ettiği günün en mutlu günü olduğunu ifade eden Rahman, Erdoğan'a "Siz mazlumların sesi, Müslümanların liderisiniz. Sevgi ve muhabbetimiz karşılıklı" diyerek duygularını dile getirdi. Kitabının ilk iki baskısının ülkesinde 10 günde tükendiğini söyleyen Rahman"Erdoğan İslam dünyasının tek umudu ve tam bir değişim ustası. Onun konuşmaları beni yüreğimden vurdu. Bangladeş'te yüzbinler, Erdoğan'ı tanımak istiyor. Dünyaya Erdoğan'ın daha doğru anlatılması için kitabı Londra'da İngilizce olarak basmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz
'da da milyonlarca Bangladeşli Türkiye için dua etti. 15 Temmuz ve Afrin'i anlatan kitaplar da yazacağım." dedi.